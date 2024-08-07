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Akdeniz'de peş peşe 3.7 büyüklüğünde iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından açıklanan son deprem verilerine göre, Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.

Güncel
  • 07.08.2024 22:34
  • Giriş: 07.08.2024 22:34
  • Güncelleme: 07.08.2024 22:38
Akdeniz'de peş peşe 3.7 büyüklüğünde iki deprem
AA

AFAD tarafından açıklanan verilere göre, Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

İlk deprem saat 22.01'de gerçekleşirken, ikinci deprem 22.07'de gerçekleşti. Öte yandan depremlerin derinliklerinin 6.92 ve 6.94 km olduğu açıklandı.

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