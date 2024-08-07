Akdeniz'de peş peşe 3.7 büyüklüğünde iki deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından açıklanan son deprem verilerine göre, Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.
AFAD tarafından açıklanan verilere göre, Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 7, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-08-07
Saat:22:07:04 TSİ
Enlem:34.86917 N
Boylam:25.14139 E
Derinlik:6.94 km
Detay:https://t.co/HUID3FdyQ0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İlk deprem saat 22.01'de gerçekleşirken, ikinci deprem 22.07'de gerçekleşti. Öte yandan depremlerin derinliklerinin 6.92 ve 6.94 km olduğu açıklandı.