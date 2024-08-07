Akdeniz'de peş peşe 3.7 büyüklüğünde iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından açıklanan son deprem verilerine göre, Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.

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AA