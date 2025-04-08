Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor
Meteoroloji verilerine göre yarın Akdeniz'de fırtına etkili olacak. Fırtınanın, perşembe akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz'de yarın fırtına beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerde, perşembe günü ise denizin tamamında batı, kuzeybatı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, perşembe akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.