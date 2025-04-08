Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz'de yarın fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerde, perşembe günü ise denizin tamamında batı, kuzeybatı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, perşembe akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.