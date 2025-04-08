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Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor

Meteoroloji verilerine göre yarın Akdeniz'de fırtına etkili olacak. Fırtınanın, perşembe akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Güncel
  • 08.04.2025 15:29
  • Giriş: 08.04.2025 15:29
  • Güncelleme: 08.04.2025 15:32
Kaynak: AA
Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor
Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz'de yarın fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerde, perşembe günü ise denizin tamamında batı, kuzeybatı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, perşembe akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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