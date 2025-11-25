Akdeniz filmleri İzmir’de

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması’nın 26 Kasım'da İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde başlayacak.

Akdeniz sinemalarından en yeni yapımların gösterileceği festival kapsamında İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) işbirliği ile bir ortak yapım atölyesi düzenlenecek. 30 Kasım'a dek devam edecek festivalde dokuz film gösterilecek ve Fransız Sinemateki’nin kurucusu İzmirli Henri Langlois anısına 'Medcine İzmir Henri Langlois Ödülü' verilecek. Bu yılki ödülün sahibi Tunuslu-Fransız yönetmen Erige Sehiri olacak. Etkinlikte Türkiye’den iki Akdeniz filmi yönetmenlerinin sunumuyla gösterilecek: Tunç Davut’un Tarsus’ta çektiği 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi' ve Orhan Eskiköy’ün Hatay’da çektiği 'Ev'.

Festivalin açılış filmi ise iki Filistinli ve iki İsrailli yönetmenin Filistin’de İsrail ordusunun insanlık dışı uygulamalarını sergileyen 'Gidecek Yer Yok' (No Other Land) adlı filmi olarak belirlendi.

Basel Adra, Yuval Abraham, Hamdan Ballal, Rachel Szor’un birlikte yönettikleri, Filistin, Norveç, Danimarka, Fransa, Almanya, Belçika ortak yapımı film 2025 Oscar’larında En İyi Belgesel seçilmişti.

27 Kasım'daki programın ilk filmi 'Kesilmiş Bir Ağaç gibi'. Filmin ardından yönetmen izleyicilerle soru-cevap yapacak. Diğer film ise, 2. Akdeniz Sinemaları Buluşması'nda 'İncir Ağaçlarının Altında' filmi gösterilen Sehiri’nin 'Vadedilmiş Gökyüzü' (Promis le ciel) adlı yeni filmi. Bu yıl Cannes’ın ‘Belirli Bir Bakış’ bölümünde yer alan ve deniz kazasından kurtulan bir erkeği himayelerine alan üç Tunuslu kadının hikâyesini anlatan Fransa-Tunus-Katar ortak yapımı filmin ardından Sehiri izleyicilerin sorularını yanıtlayacak ve yönetmene ödülü takdim edilecek.

ÜCRETSİZ VE ALTYAZILI FİLM GÖSTERİMLERİ

28 Kasım’da İtalyan Kültür Merkezi Casa Italia’da 'Liberato’nun Sırrı' adlı İtalyan filminin gösteriminde de filmin animasyon yönetmeni Giuseppe Squilacci soru-cevap yapacak. 29 Kasım’da Fransız Kültür Merkezi’nde üç film izlenebilecek: Büyüklerin yanı sıra çocuklara da hitap eden doğa filmi Fransız yönetmen Frédéric Fougea’nın 'Akdeniz, Bir Yaşam Serüveni', Mısırlı Tarık Saleh’in yönettiği, İsveç’in 2026 Oscar adayı 'Cumhuriyet’in Kartalları' İsveç, Fransa, Danimarka, Finlandiya, Almanya ortak yapımı. Günün üçüncü filmi Lübnanlı yönetmen Cyril Aris’in bir aşk hikâyesinin geri planında Lübnan’daki politik çatışmaları anlatan Lübnan, Almanya, ABD, Suudi Arabistan, Katar ortak yapımı 'Üzgün ve Güzel Bir Dünya'. Bu film de Lübnan’ın 2026 Oscar adayı. Saleh’in filminin ortak yapımcısı Diloy Gülün ve Lübnan Sinema Topluluğu Direktörü Sam Lahoud günün söyleşi konukları.

30 Kasım’da Casa Italia’da gösterilecek kapanış filmleri ise 'İki Dil Bir Bavul' ile 'Ev' ve ünlü İtalyan yönetmen Mario Martone’nin bu yıl Cannes Festivali ana yarışma seçkisinde yer alan, kadın mahkumların yaşadığı bir cezaevinde geçen 'Fuori' (Dışarı) adlı İtalya- Fransa ortak yapımı. Filmin başrolündeki Valerio Golino İtalyan Sinema Gazetecileri tarafından 2025’in En İyi Kadın Oyuncusu seçildi. Akdeniz Sinemaları Buluşması’nda tüm filmlerin gösterimi Türkçe altyazılı ve ücretsiz.