Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Alacabel Geçidi beyaza büründü
Kaynak: AA
ANTALYA (AA) - Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Antalya'nın Akseki ilçesindeki Alacabel Geçidi, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Antalya-Konya kara yolundaki 1825 rakımlı Alacabel'de gece saatlerinden itibaren kar yağışı ektisini gösterdi.
Bölgede bulunan ormanlık alandaki kızılçam, sedir ve ardıç ağaçlarının karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.
Zaman zaman sisin de etkili olduğu Alacabel'deki manzara dronla kaydedildi.
Öte yandan Karayolları ekipleri, Alacabel Geçidi'nin ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.