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Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu. rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güncel
  • 22.05.2025 13:23
  • Giriş: 22.05.2025 13:23
  • Güncelleme: 22.05.2025 13:25
Kaynak: AA
Akdeniz için fırtına uyarısı
Fotoğraf: Depophotos

Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçesi açıklarında yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in batısında (Kaş-Kumluca) rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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