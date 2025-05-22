Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji, Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu. rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçesi açıklarında yarın fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in batısında (Kaş-Kumluca) rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.