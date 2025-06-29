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Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Akdeniz'in doğusu ve batısı için fırtına uyarısında bulundu. Fırtınanın, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güncel
  • 29.06.2025 12:19
  • Giriş: 29.06.2025 12:19
  • Güncelleme: 29.06.2025 12:21
Kaynak: AA
Akdeniz için fırtına uyarısı
Fotoğraf: Depophotos

Akdeniz'in batısında ve doğusunda fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in (Antalya Körfezi) kuzey ve kuzeybatı açıkları ile Doğu Akdeniz'in batısında rüzgarın, akşam saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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