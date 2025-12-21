Giriş / Abone Ol
Akdeniz için fırtına uyarısı: Salı akşamına kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz’in doğusu ile Doğu Akdeniz’in doğusu için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgârın doğu ve güneydoğu ile kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi beklenirken, fırtınanın salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

  • 21.12.2025 13:40
  • Giriş: 21.12.2025 13:40
  • Güncelleme: 21.12.2025 13:43
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Akdeniz'in batısı ve doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgar öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ayrıca Doğu Akdeniz'in doğusunun güneyinde rüzgarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

