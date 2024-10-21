Akdeniz'in batısı ve Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

Akdeniz'in batısı ve Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın, gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de de gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra batısında, akşam saatlerinden sonra doğusunda etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Öte yandan Doğu Karadeniz'de ise devam eden kuvvetli rüzgarın, gece saatlerinden itibaren doğusunda (Trabzon-Artvin) batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.