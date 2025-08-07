Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele için tuzak dağıtım

Ortaca ilçesinde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar’ın da katıldığı Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele kapsamında feromon tuzak dağıtım etkinliği düzenlendi. Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman İlçe Müdürleri ile konu sorumlusu teknik personel, üreticiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri etkinliğe katılım sağladı.

Küresel ölçekte gıda arzı ve su güvenliğinin önemine değinen Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Baydar, iklim değişikliğinin tarıma etkilerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

İlimizde yaklaşık 105 bin dekar alanda yıllık 350-400 bin ton turunçgil üretimi yapılmaktadır. Ancak 2025 yılı narenciye üretimimiz, don zararı ve mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle azalma göstermiştir. Dış karantinaya tabi olan Akdeniz Meyve Sineği, ihracatta sıfır toleransa sahip olduğundan, mücadele büyük önem taşımaktadır"

Baydar, Akdeniz Meyve Sineği İzleme Projesi kapsamında Muğla’nın 6 ilçesinde 33 istasyonla yıl boyu 52 hafta boyunca tuzak sayımlarının yapıldığını ve popülasyonun takip edildiğini belirtti. Ayrıca, 2024 yılında başlatılan Kalıntı Eylem Planı Projeleri çerçevesinde; Ortaca, Dalaman ve Seydikemer ilçelerinde turunçgil ve nar üretim alanlarında pestisit denetimlerinin sürdürüldüğünü ifade etti.

Proje kapsamında 2025 yılı için 4 bin 500 adet feromon tuzak temin edilerek üreticilere dağıtıldığını aktaran Baydar, bu biyoteknik mücadele ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılmasının hedeflendiğini söyledi. Ayrıca üreticilere yönelik eğitim çalışmalarıyla, bahçelerde yere dökülen meyvelerin imhası gibi kültürel önlemlerin de teşvik edildiğini belirtti.

Etkinlikte konuşan Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Süreyya Can ise, ara konukçu olan incir, Trabzon hurması ve hünnap gibi dağınık ağaçlara asılan tuzakların, narenciye bahçelerine ulaşmadan Akdeniz Meyve Sineği popülasyonunu düşürdüğünü ve bu yöntemin olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti.