Akdeniz önce 5.2, sonra da 5.4 ile sallandı
Akdeniz'de saat 12.31'de 5.2 büyüklüğünde, 17.23'te ise 5.4 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.
Akdeniz'de bugün (12 Kasım Çarşamba) 5 büyüklüğünün üzerinde iki deprem meydana geldi.
İlk sarsıntı saat 12.31'de gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin saatini 12.31 olarak açıkladı.
Sarsıntı 15.5 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-11-12
Saat:12:31:22 TSİ
Enlem:34.61639 N
Boylam:32.44333 E
Derinlik:15.46 km
Detay:
Saat 17.23'de ise 5.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Deprem, yaklaşık 19 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM
Büyüklük:5.4 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-11-12
Saat:17:23:32 TSİ
Enlem:34.78806 N
Boylam:32.38333 E
Derinlik:18.84 km
Detay:
Akdeniz'de bugün 12.41'de 4.8, 12.59'da ise 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.