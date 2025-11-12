Giriş / Abone Ol
Akdeniz önce 5.2, sonra da 5.4 ile sallandı

Akdeniz'de saat 12.31'de 5.2 büyüklüğünde, 17.23'te ise 5.4 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.

  • 12.11.2025 12:40
  • Giriş: 12.11.2025 12:40
  • Güncelleme: 12.11.2025 17:37
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Akdeniz'de bugün (12 Kasım Çarşamba) 5 büyüklüğünün üzerinde iki deprem meydana geldi.

İlk sarsıntı saat 12.31'de gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin saatini 12.31 olarak açıkladı.

Sarsıntı 15.5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Saat 17.23'de ise 5.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Deprem, yaklaşık 19 kilometre derinlikte meydana geldi.

Akdeniz'de bugün 12.41'de 4.8, 12.59'da ise 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

