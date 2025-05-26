Akdeniz Üniversitesi, eski dekanın profesörlüğünü iptal etti: Karar, YÖK'e gönderildi

Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) eski rektör yardımcısı ve hukuk fakültesinin uzun yıllar dekanlığını yapan Mehmet Altunkaya'nın profesörlüğü intihal gerekçesiyle iptal edildi.

Altunkaya hakkında yapılan bir şikayette; akademik ünvanları hak ederek almadığı, koşulları sağlamadığı halde sahte belge düzenleyip idareyi kandırdığı ifade edildi.

Bu kişinin yayımladığını beyan ettiği bütün çalışmaların, gerçekten yayımlanıp yayımlanmadığının kontrol edilmesi gerektiğini belirten şikayetçi, eserinin bulunmadığını, eser diye ortaya koyduğu şeylerin de intihal olduğunu öne sürdü.

Şikayetçi, "Doç. Dr. Mehmet Altunkaya, Fitness Sözleşmesi, Sayram, Konya 2015' künyeli kitabın, Hans Geisler'in 'Die Erstlaufzeit beim Fitnessvertrag-Hamburg 2008" künyeli kitabının Türkçeye hem de özensiz çevirisinden ibaret olduğunu kaydetti. Çeviri olduğu anlaşılmasın diye bazı kısımlara Türk hukukundan genel bilgiler eklendiği ve genel kaynaklara atıf yapıldığından bahseden şikayetçi, ancak bu eklemenin kitabın yüzde 1'i bile olmadığı, kitabın içeriğinin büyük oranda aynen çevrildiği, dipnotların bile büyük oranda aynen aktarıldığını kaydetti.

KARAR YÖK'E GÖNDERİLDİ

Soruşturma neticesinde Altunkaya'nın profesörlük kadrosunun iptaline karar veren Üniversite Yönetim Kurulu kararında, Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim Dalı profesörlük kadrosuna 14 Ağustos 2015 tarihinde atanan Altunkaya'nın, asgari koşullar bakımından aranan nitelikte ve sayıda yayınları içermediğinden kadroya atanma şartlarını taşımadığına dikkat çekildi.

Ayrıca, 'En az yayın' koşulunu sağlamak için idareyi yanılttığı, kasıtlı ve bilinçli olarak menfaat elde etmek için başvuruda bulunduğu, açık hatalı idari işlem sonucunda gerekli şartları taşımadığı halde profesörlük kadrosuna atandığı tespit edildiği belirtildi. AÜ Yönetim Kurulu oy birliğiyle aldığı kararda, profesörlük kadrosuna atanmasında kullanılan bir makalenin gerçekte hiç yayımlanmamış olduğu, diğer bir makalenin ise kadroya atanmak için aranan özellikleri taşımadığı gerekçeleriyle Altunkaya'nın profesörlük kadrosu iptal edildi ve doçentlik kadrosuna düşürüldü. Üniversite Yönetim Kurulu'nun bu kararı, onaylanması için YÖK Başkanlığı'na gönderildi.