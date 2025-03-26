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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde yangın: Hastalar tahliye edildi

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastalar tahliye edilerek hastane boşaltıldı.

Güncel
  • 26.03.2025 12:49
  • Giriş: 26.03.2025 12:49
  • Güncelleme: 26.03.2025 12:53
Kaynak: DHA
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde yangın: Hastalar tahliye edildi
Fotoğraf: DHA

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde çıkan yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde henüz bilinmeyen nedenle öğle saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle acil servis ve hastane boşaltılmaya başlandı.

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