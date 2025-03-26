Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde yangın: Hastalar tahliye edildi
Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastalar tahliye edilerek hastane boşaltıldı.
Kaynak: DHA
Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde çıkan yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde henüz bilinmeyen nedenle öğle saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yoğun duman nedeniyle acil servis ve hastane boşaltılmaya başlandı.