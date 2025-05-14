Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinden eylem çağrısı: “Tören değil susturma”

Antalya'da bulunan Akdeniz Üniversitesi’nin bu yıl düzenlenecek mezuniyet törenini iptal etmesinin ardından öğrencilerin tepkisi büyüyor.

Üniversite yönetiminin “bütçe tasarrufu” ve “ gündemin hassasiyeti” gerekçesiyle iptal ettiği mezuniyet töreni için öğrenciler bugün saat 20.00’de Antalya’da Olbia Çarşısı’nda buluşma çağrısı yaptı.

Rektörlük fakültelere kendi içlerinde tören düzenleyebileceklerini bildirse de, birçok dekanlık bu sorumluluğu bütçe yetersizliği nedeniyle üstlenemeyeceklerini açıkladı.

"TÖREN DEĞİL, SUSTURMA"

Alınan kararın siyasi olduğunu dile getiren öğrenciler 19 Mart’tan bu yana üniversitelerde büyüyen direnişlerin iptal kararında etkili olduğunu dile getirdi.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen öğrenciler, “Mezuniyet bizim hakkımız”, “Tören değil, susturma” ifadeleri ile tüm sıra arkadaşlarını düzenlenecek eyleme davet etti.