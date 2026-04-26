Akdeniz Üniversitesi’nde kişiye özel ilan iddiası

Üniversitelerdeki adrese teslim ilanlar sürüyor.

Bunun son örneği ise Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Kuramları ve Eleştirisi Anabilim Dalı için verilen akademik kadro ilanı oldu.

Sözkonusu ilanda “Yörüklerin giyim-kuşamı üzerine çalışma yapmış olma” şartı arandı. Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar yaptığı açıklamada, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yapılan atamanın liyakat, mevzuata uygunluk ve eşitlik ilkeleri açısından tartışma yarattığı belirtildi.

Acar, ilanda aranan spesifik kriterlerin, sanat eleştirisi disipliniyle doğrudan örtüşmediğini vurguladı.

Acar ayrıca, atanan adayın akademik çalışmalarının kadro alanıyla uyumlu olmadığı ve başvuru dosyasındaki çalışmaların, yürürlükteki akademik yükseltme ve atama kriterlerine uygun olmayan şekilde puanlandığı yönünde iddiaların bulunduğunu söyledi.

Acar, akademik kadroların kişisel referanslar yerine bilimsel yetkinlik temelinde belirlenmesi gerektiğini vurguladı.