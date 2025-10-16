Akdeniz’de 4.4 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Akdeniz'de saat 07:20'de 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Girit Adası açıklarında meydana gelen depremin derinliği, 2.5 km olarak ölçüldü.