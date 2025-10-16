Akdeniz’de 4.4 büyüklüğünde deprem

Giriş / Abone Ol
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Akdeniz’de Girit Adası açıklarında saat 07.20’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 16.10.2025 07:33
  • Giriş: 16.10.2025 07:33
  • Güncelleme: 16.10.2025 07:36
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE),  Akdeniz'de saat 07:20'de 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Girit Adası açıklarında meydana gelen depremin derinliği, 2.5 km olarak ölçüldü.

