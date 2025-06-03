Akdeniz’de 5.8 büyüklüğünde deprem: Ev ve iş yerlerinin kameralarına yansıdı

Akdeniz'de saat 02:17'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz (Muğla) olan 5.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Akdeniz'de saat 02:17'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremden kentte 69 yurttaşın etkilendiğini, panikatak geçiren 14 yaşındaki çocuğun ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

Öte yandan deprem anı ev ve iş yerlerindeki güvenlik kameralarına yansıdı.