Akdeniz’de batan Rus gemisine ‘‘terör saldırısı’’

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Rusya'nın TASS haber ajansına göre Akdeniz"de batan "Ursa Mayor" isimli kargo gemisine "terör saldırısı" düzenlendiği belirtildi. Kargo gemisinin ait olduğu Oboronlogistika firmasından yapılan açıklamada, mürettebatın ifadesine göre, 23 Aralık'ta Moskova saatiyle 13.50 sularında gemide arka arkaya 3 patlama meydana geldi ve gemi yana eğilerek su aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığına bağlı Kriz Durumu Merkezinden bir gün sonra yapılan açıklamada, geminim makine dairesinde patlama meydana geldiği ve su alarak battığı bildirilmişti.

Bakanlık açıklamasında, patlamanın ardından geminin battığı, gemide bulunan 16 mürettebattan 14'ünün kurtarılarak İspanya'nın Cartagena limanına götürüldüğü, 2 personelin ise kayıp olduğu aktarıldı.

Rusya, olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Ursa Mayor, 23 Aralık 2024 Pazartesi günü Moskova'ya bir sinyal göndererek hava koşullarının uygun olmadığını bildirmişti.

Ardından, İspanya hükümeti bilgilendirilmiş ve gemideki mürettebatın tahliyesi için bir helikopter gönderilmişti.

Daha sonra bir Rus savaş gemisi Ursa Mayor’a ulaşmış ve mürettebatı gemiden almıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, geminin 124,7 metre uzunluğunda olduğunu ve yük gemisi olarak kullanıldığını belirtti.

Ursa Mayor, Rusya’nın batısındaki St. Petersburg şehrinden doğudaki Vladivostok şehrine doğru hareket ediyordu.

Geçen hafta şirket, geminin toplam ağırlığı 380 ton olan birkaç konteyner taşıdığını açıklamıştı.

2022 yılında ABD, Oboronlogistika Lojistik Şirketi’ni ve gemilerini yaptırım listesine almış ve şirketin Rusya’nın işgali altındaki Kırım’a malzeme taşımacılığı yaptığını açıklamıştı.

Ukrayna’nın askeri istihbarat birimi, Rusya'nın bu gemiyi Suriye'deki kuvvetlerini taşımak için kullandığını ve bunu Tartus'taki Rus deniz üssü üzerinden gerçekleştirdiğini belirtti.