Akdeniz’de kayyum işçileri izne zorladı

Emek Servisi

Mersin’de Akdeniz Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Zeyit Şener, belediye işçilerini zorunlu izne gönderdi. 40 işçi zorunlu olarak yıllık izne çıkarıldı. İşçilerin bir kısmı 1 haftanın ardından işbaşı yaparken bir bölümü işe çağrılmayarak izin süreleri uzatıldı.

MA’nın haberine göre kayyum Şener, geçen hafta belediyede çalışan 40 işçiyi, bir haftalık zorunlu yıllık izne gönderdi. İzinleri dolan bazı işçiler işbaşı yaparken bir kısım işçinin de izinlerinin uzatıldığı öğrenildi. İşçilerin geri işe çağrılma sürelerine dair bilgi verilmediği kaydedildi. Kayyum Zeyit Şener, göreve başladığı ilk gün belediye meclis üyelerinin görevlerini memurlara devretmişti.