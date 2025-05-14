Akdeniz’e tonlarca zehir akıyor

Haber Merkezi

Antalya Kemer’e bağlı Göynük Beldesi’nde, Göynük Çayı kenarına dökülen tonlarca moloz ve plastik atık, bölgeyi tehdit ediyor. MA’ya konuşan yaşam savunucusu Dursun Satıcı, katliama karşı önlem alınması gerektiğini söyledi.

Satıcı, doğaya yönelik sistematik bir tahribatın yaşandığını belirterek, otellerin tadilat dönemlerinde çıkarılan atıklarının çay yatağına döküldüğünü ve bu durumun geri dönüşü olmayan zararlar doğurduğunu söyledi. Satıcı, “10 kilometre ileride çöp toplama merkezi olmasına rağmen her yıl otel tadilatı adı altında bütün plastik ürünleri getirip döküyorlar” diye konuştu.