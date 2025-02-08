Akdeniz’in Renkleri’nin açılışı gerçekleşti

İzmir Alsancak’ta bulunan Sadık Uygun Kültür Sanat Merkezi, Ersin Kayıkçı’nın “Akdeniz’in Renkleri” adlı Resim Sergisi’nin açılışıyla sanatseverlerle buluştu. Merkezde gerçekleşen ilk Resim Sergisi olan sergide 28 eser bulunuyor.

Akdeniz’in Renkleri, “maki” olarak adlandırılan Akdeniz kıyılarının zengin çeşitlilikteki bitki örtüsünü konu ediniyor.

Maki bitkilerinin florası ve floranın insan yaşamı ile kesişiminin estetik bir pratik dahilinde incelendiği serginin künyesinde şu ifadeler yer aldı: “Önemsiz bir çalı olarak görülen bu bitki örtüsünün sanat eserleri aracılığıyla sadece çalı değil de bir yaşam ortamı olduğu bilgisinin aktarılması amaçlanırken maki bitki örtüsünün kuş türleri, çiçekler, böcekler, sürüngenler, tilkiler vb. canlıların insan yaşamındaki yeri yeniden sorgulanmıştır. Ekoloji, günümüzde uzak ve steril bir kavram gibi kullanılmaktadır. Buzulları ve çölleri düşünmek elbette önemlidir ancak bu sergide içinde bulunduğumuz ve yanı başımızda yitirilen doğaya dikkat çekmenin estetik bir yolu önerilmektedir.”

Açılışta konuşan Sadık Uygun Kültür Sanat Merkezi kurucularından Özgür Uygun Aydın ise, “Sanatın tramvayı iyileştireceği düşüncesindeyiz. Ülke olarak yoğun gündemler yaşıyoruz. Hepimizde tramvalar oluşuyor. Biz bunların sanatla iyileşeceğini düşünüyoruz” dedi.

Sadık Uygun Kültür Merkezi’nde; yetişkinlere, öğrencilere ve eğitmenlere yaratıcı dramadan güzel sanatlara kadar pek çok ayrı alanda eğitimler verilecek.

Akdeniz’in Renkleri Sergisi ise, 8 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.