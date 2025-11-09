Akdeniz’in sıcak ezgileri AKM’de

Kültür Sanat Servisi

İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi (AKM), İstanbul Devlet Opera ve Balesi ile Fransız Kültür Merkezi iş birliğinde gerçekleşecek "Akdeniz’de Ufak Bir Mola: Bir Kıyıdan Diğerine" konserine ev sahipliği yapacak.

Konser, Akdeniz’in kültürel mirasının sıcak ezgilerini sanatseverlerle buluşturacak. Akdeniz’in ruhuna bir selam niteliğindeki konserde, Fransız piyanistler Florence Mouchet, Michel Lehmann, solist Kevork Tavityan ve piyanist Hüseyin Kaya sahne alacak.

Konser bugün saat 13.00’te AKM Tiyatro Salonu’nda.