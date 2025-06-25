Akhisar Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atanan isim belli oldu

Akhisar Belediye Başkanlığı görevine başlayan Ekrem Kayserili, belediye yönetiminde ilk idari atamasını gerçekleştirdi.

Akhisar Belediye Meclisi üyesi Sema Şenyaşa, Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Kayserili, Şenyaşa'nın yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

"ORTAK AKILLA KENTİMİZ İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Sema Şenyaşa şunları kaydetti:

"Tüm ülke olarak, özellikle de Manisa’da olağanüstü günlerden geçiyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız merhum Ferdi Zeyrek’in ani vefatı, hepimizi derinden sarsmış ve büyük bir üzüntüye boğmuştur. Kendisiyle çalışmış ve aynı ekipte yer almış olmaktan her zaman onur duydum. Bu büyük kaybın ardından, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirilen Besim Dutlulu Başkanımıza ve Akhisar Belediye Başkanlığı görevine getirilen Ekrem Kayserili Başkanımıza başarılar diliyorum. Uzun yıllardır birlikte yol yürüdüğüm ekip arkadaşlarımla birlikte, yeni görevimle Akhisar’a hizmet etmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Dayanışma, sorumluluk ve ortak akılla kentimiz için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.