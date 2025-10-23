Akhisar Belediyesi, ulaşım konforunu artırmak için çalışıyor

(MANİSA) - Akhisar Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla altyapı çalışmalarından etkilenen yollarda sıcak asfalt serimi ve taş döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Akhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda sıcak asfalt serimi ve taş döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında Ulucami Mahallesi 374 Sokak Kuzey Serpme Evler mevkiinde yürütülen sıcak asfalt serimi çalışmaları, 40 bin metrekarelik alanda tamamlanma aşamasına geldi. Atatürk Mahallesi 541-542 sokaklar ve çevresindeki yeni yapılaşma alanlarında ise taş döşeme çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu. Ayrıca, Atatürk Mahallesi 187. Sokak ve çevresinde, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların frezeyle sökümü yapılarak yeni asfalt serimi öncesi zemin hazırlıkları başlatıldı.

"Akhisar’ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmekte kararlıyız"

Akhisar’da ulaşım sorunlarını kalıcı şekilde çözmek için yoğun bir mesai harcadıklarını belirten Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, "Vatandaşlarımızın güvenli, konforlu ve modern yollarda seyahat edebilmesi için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Amacımız, Akhisar’ın her mahallesinde yaşam kalitesini yükseltmek ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek. Şehrimizin dört bir yanında yürüttüğümüz bu çalışmalarla Akhisar’ı daha güzel, daha yaşanabilir bir kent haline getirmekte kararlıyız" diye konuştu.

"Mahallemizin görünümünü güzelleşti"

Atatürk Mahalle Muhtarı Nurhan Bozel, "Mahallemizde yürütülen taş döşeme çalışmaları sayesinde 541 Sokak ve civarı yollarımız daha düzenli hale geldi. Başkanımıza ve ekiplere emekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Ulucami Mahallesi Muhtarı Nesime Şakrak ise "Sokaklarımızda yapılan sıcak asfalt serimi çalışmaları, hem ulaşımı kolaylaştırdı hem de mahallemizin görünümünü güzelleştirdi. Belediyemizin çalışmalarından çok memnunuz" ifadelerini kullandı.