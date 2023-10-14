Akhisar iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan 45 ZP 404 plakalı otomobil, Tütün Otel kavşağında dönüşü yasak olan 21 sokak üzerine manevrası sırasında İzmir’den Balıkesir istikametine giden 48 ANH 957 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 45 ZP 404 plakalı otomobilin sürücüsü M.G. ile yolcu K.Ö. (6), Zeliha Özen (18) ve diğer otomobildeki F.V. isimli şahıs yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.