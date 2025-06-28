Akhisar yangınında tahliye edilen vatandaşlar yurtlara yerleştirildi

Akhisar yangınında tahliye edilen vatandaşlar yurtlara yerleştirildi.

Yangın, bugün saat 11.25 sıralarında başladı. Alevlerin rüzgarın etkisiyle yayılması sonucu Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Doğankaya Mahallesi’ne bağlı Hancılar mezrası, Hasköy ve Durasıl mahallelerinde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Manisa Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.25 itibariyle Akhisar İlçemizde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam etmektedir.

Yangın sebebiyle tahliye edilen Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Doğankaya Mahallesi'ne bağlı Hancılar Mezrası, Hasköy, Durasıl mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımız, Valiliğimiz Kriz Merkezi koordinasyonunda yurtlarda misafir edilecektir.

Büyük ve yaygın olan yangın yüksek risk taşımaktadır. Bu sebeple bölgede yaşayan vatandaşlarımızın güvenlik kuvvetlerinin uyarılarına riayet etmelerini, riskli olan alanlara girmemelerini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.