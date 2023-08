Akhisar’da 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheliler yakalandı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde tabanca ile vurdukları iki kişiyi yaralayan iki şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.





Olay geçtiğimiz 24 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında Seyitahmet Çayı zeytinlik alanda meydana geldi. “Silahla Kasten Öldürmeye Teşebbüs” olayı ile ilgili olarak, A.S. (44) isimli şahıs bacak ve sırt bölgesinden A.Ç. (36) isimli şahıs ise ayak kısmından tabanca ile vurularak yaralandı. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu olayın şüphelilerinin H.A. (23) ve M.E. (42) isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş, şüpheli M.E. (42) gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olayın diğer şüphelisi H.A’nın (23) ise İzmir’in Dikili ilçesinde bir ikamette olduğu tespit edildi. İkamete düzenlenen operasyonda H.A, 2 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.