Akhisar’da devrilen sıcak süt tankerinin altında kalan işçi öldü
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan Gönenli Süt Fabrikası'nda kullanılan tankerin devrilmesi sonucu yaralanan Sebahattin Çorapçı isimli işçi, hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Manisa’da bulunan süt fabrikasında yaralanan Sebahattin Çorapçı öldü.
Olay, Akhisar ilçesinde 4 Aralık’ta meydana geldi. Gönenli Süt Fabrikası'nda süt tankeri devrildi.
Devrilme sonucu yaralanan 5 işçi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Vücudundaki ağır yanıklar nedeniyle İzmir’deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Sebahattin Çorapçı (27), öldü.
Sebahattin Çorapçı’nın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Akhisar’ın Dolmadeğirmen Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlanacak.
Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.