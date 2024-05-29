Akhisar’da geri manevra faciası: 1 ölü

Manisa’nın Akhisar ilçesinde geri manevra yapan bir aracın arkasında duran yaşlı kadın arabanın altında kalarak ağır yaralandı. Sürücü tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Manisa’nın Akhisar ilçesi Tütenli Mahallesi’nde, 28 Mayıs Salı günü saat 20.30 sıralarında 54 yaşındaki H.G. isimli şahıs, aracını geri geri manevra yaparken, aracın arkasında bulunan 84 yaşındaki Muazzez Bekçi’yi fark etmeyerek çarptı. Kaza sonucu M.B. ağır yaralandı. Sürücü H.G., ağır yaralanan Muazzez Bekçi’yi kendi imkanlarıyla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne götürdü. Muazzez Bekçi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından, Jandarma Olay Yeri İnceleme timleri ve trafik timleri kaza mahallinde gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Şüpheli H.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikatın başlatıldığı bildirildi.