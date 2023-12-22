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Akhisar’da iş yeri kurşunlama olayının şüphelileri tutuklandı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir iş yerine düzenlenen kurşunlama olayının şüphelileri tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 22.12.2023 23:37
  • Giriş: 22.12.2023 23:37
  • Güncelleme: 22.12.2023 23:38
Kaynak: İHA
Akhisar’da iş yeri kurşunlama olayının şüphelileri tutuklandı


16 Aralık’ta gece saat 03.00 sıralarında Kethüda Mahallesi’ndeki bir iş yeri kurşunlanmıştı. Olayla ilgili yakalanan ve dün adli makamlara sevk edilen V.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli M.E. ise bugün suç aleti olan ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet 9 mm fişekle yakalandı. M.E., aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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