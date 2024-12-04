Akhisar’da sıcak süt tankeri devrildi: 5 işçi yaralandı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir süt fabrikasında tankerin devrilmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

Olay Akhisar ilçesindeki Gönenli Süt Fabrikasında sabah saatlerinde meydana geldi.

Fabrikanın üretim bölümünde süt tankerlerinden birinin kapağının henüz bilinmeyen nedenle açıldı. Açılma sonucu devrilen tankerde bulunan sıcak süt döküldü.

İlk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine hızla sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılardan 2’si Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne, diğer 3’ü ise ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Yaralılardan birinin Manisa Merkez Efendi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenilirken, hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fabrika yönetimi, ekipmanların düzenli olarak kontrol edildiğini ve olayın detaylarının uzmanlar tarafından araştırıldığını açıkladı.