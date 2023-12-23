Akhisar’daki silahlı saldırıyla ilgili 4 kişi yakalandı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde trafikte tartıştıkları kişilere silahla ateş eden ardından da 3 kişi darp eden 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında trafik tartışması sonrası taraflardan biri silahla ateş açtı.

Ardından tartıştıkları kişileri takip eden grup 3 kişiyi darp ederek olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından saldırganların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin B.K, M.S, D.G ve Y.Ç isimli şahıslar olduğunu belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonla 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalana şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.