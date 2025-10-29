Akhisarspor artık yalnız altyapıda var

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- MANİSA'dan çıkan Türkiye'nin o dönem ilk Anadolu ilçesi takımı olarak futbolda 7 sezon boyunca Süper Lig'de mücadele eden, 2018'de Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı Fenerbahçe ve Galatasaray gibi dev rakiplerini finalde yenip kazanarak tarih yazıp, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ülkemizi temsil eden Akhisarspor, artık liglere katılamıyor. Süper Lig'den Avrupa Ligi'nde de yer aldığı 2018-2019 sezonunda düştükten sonra mali sıkıntılarını aşamayan, transfer yasakları yüzünden kadrosunu takviye edemeyince 5 yıl içinde amatöre gerileyen Akhisarspor artık yalnız altyapılarda mücadele ediyor.

3'üncü Lig'e 2024'te veda etmesinin ardından geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de takım kuramayan yeşil-siyahlı ekip, altyapı patentli kadroyla mücadele etmeye çalıştı. Geçen sezon kadrosunda en büyük oyuncusu 19 yaşında olan, kaleci bulamadığı için sağ bekini kaleci oynatıp, yedek kulübesinde oyuna sürecek yedek futbolcu bulunduramayan Akhisaspor, Bölgesel Amatör Lig'de çıktığı 5 maçı da farklı kaybedince Kasım 2024'te ligden çekildi. Bu sezon Manisa Süper Amatör Lig'e de katılmayan Akhisarspor'un yalnız U14 ve U16 takımları bulunuyor. Daha önce adı Manisa Spor 1965 olan kulüp, bu sezon Akhisar 45 Futbol Spor Kulübü adını alarak ilçeyi Bölgesel Amatör Lig'de temsil ediyor.

TARİHİ KUPALAR SÜS OLDU

Akhisarspor'un 2018 yılında finallerde dev rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yenerek kazandığı Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa, eski bir anı olarak kaldı. Tarihi kupalar Başkan Özay Alkan'ın kulüpteki masasının arkasında sergileniyor. Türkiye Kupası'nı şu an Galatasaray'la üst üste 3 şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk yönetiminde kazanan Akhisarspor, Süper Lig'de 7 yıl boyunca dev rakiplerini kök söktürürken, UEFA Avrupa Ligi'nde kupa koleksiyonu olan dönemin en güçlü takımı Sevilla'yı evinde elinden kaçırmıştı.

MODERN STADI AMATÖRE KALDI

Akhisar'da 2018 yılında kapılarını açan Türkiye'nin en modern stadyumlarından Spor Toto Akhisar Stadı, Akhisarspor geçen sezon ligden çekilince 1 yıla yakın atıl kaldı. 12 bin 139 seyirci kapasiteli UEFA standartlarındaki modern statta aylarca maç oynanmadı. Statta şu an yalnız Akhisar 45 FSK maç yapmaya başladı. Köklü takımlarının amatöre düşmesiyle kabus yaşayan Manisa'da Akhisar'ın yanı sıra Turgutlu'da 10 yıl süren bekleyişin ardından geçen sezon açılan yeni stat da Turgutluspor küme düşünce amatör maçlara ev sahipliği yapmaya başladı.

ALAN ADI İNTERNETTE SATILIK

Akhisarspor'un, "AkhisarSpor.com" adlı alan adı internet üzerinden 6 Dolar karşılığı satışta. Kulübün eski sitesinin adı bir domain sitesinde satılıyor. Akhisarspor adına açılmış, "akhisarspor.net" adresli bir internet sitesi de bulunuyor.

FOTOĞRAFLI