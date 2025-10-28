Akıl almaz suçlama

Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Ekim'de 'casusluk' soruşturması başlattı. Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın iddiaya göre istihbarat örgütleri ile çalışan Hüseyin Gün ile irtibatta olduğu öne sürüldü. Soruşturma, Hüseyin Gün isimli kişiden elde edilen dijital materyallere dayandırıldı. İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ, casusluk iddialarını reddetti. Bu kapsamda TELE1'e kayyum atandı ve İmamoğlu, Özkan ile Yanardağ hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklamalar tepkileri de beraberinde getirdi. Yapılan açıklamalarda bu isimler hakkında casusluk suçlaması yapılmasının bir saçmalık olduğu vurgulandı.

Tutuklamalara neden olan ifadeyi veren ve casusluk soruşturmasının kilit ismi Hüseyin Gün'ün ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle ayrıntılı ifade verdiği öğrenildi. Emniyette 262 sayfa ifade veren Gün, 4 Temmuz'da tutuklandığı için cezaevine geri gönderildi. Bu soruşturmadan bırakılan tutuklu İSTTELKOM A.Ş. Genel Müdürü Melih Geçek de cezaevine gönderildi.

‘ROMA’YI YAKMAM DAHA GERÇEKÇİ’

İmamoğlu'na sorgusunda, Hüseyin Gün'ün, sosyal medya analizi şirketi aracılığıyla, 2019'daki seçim kampanyası için, analizler ve tavsiyeler içeren raporlar hazırlandığına ilişkin iddiaları soruldu. İmamoğlu kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti. İmamoğlu, iddialar doğruysa, Hüseyin Gün ile seçim kampanyasının direktörü Necati Özkan'ın 2019 Haziran'ının başında tanışmış olmaları gerektiğini söyledi. "Şahsın [Hüseyin Gün] 15 gün içinde bütün kampanyamı yönlendirmesi ve etkilemesi kesinlikle akla mantığa uygun değildir. Çünkü ben o dönem yedi aylık bir seçim kampanyası gerçekleştirmiştim. Bütün kampanya süremin adeta çöpe atılarak sadece 15 güne indirmesi hayatın olağan akışına uygun değildir" dedi. İmamoğlu ifadesini "Roma'yı yakmam daha gerçekçi" diyerek bitirdi.

İPİN UCUNU İYİCE KAÇIRDILAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ hakkında verilen tutuklama kararına tepki gösterdi. İmamoğlu'na verilen tutuklama kararının kaybedenlerin titreyen elleriyle yazdığı bir korku hikâyesi olduğunu savunan Zeybek, "Ödünüz kopuyor koltuk gidecek diye. Telaştasınız anlıyoruz ama o debdebeli koltuklarınız gidecek. Artık ipin ucunu tamamen kaçırdınız. Her geçen gün biraz daha dibe batıyorsunuz. Boş dosyalardan, uydurma suçlardan, kumpaslardan medet umanlar; son sözü hep millet söyledi, yine millet söyleyecek. Sandık geldi mi, adaleti de, iradeyi de yeniden yaşayarak göreceksiniz ve anlayacaksınız" dedi.

BİR FOTOĞRAF KARESİ SUÇ SAYILDI!

Tutuklama kararının ardından yurttaşlar ve gazeteciler karara tepki gösterdi. Açıklamalarda "casusluk" suçlamasının akıl alır gibi olmadığı vurgulandı. Gazeteciler, "Bir kere seçildikten sonra makamında Hüseyin Gün’ü ve manevi annem dediği kadını kabul ediyor. 10 dakikalık bir sohbet ve çekilmiş bir fotoğraf var, olay bundan ibaret. Böyle bir casusluk işleriyle bu kadar halkın, milyonlarca insanın oyunu almış bir kişinin suçlanması gerçekten akıl alır gibi değil” diyerek bir fotoğrafın suçlamaya konu yapıldığını yazdı.

Çağlayan’da bir araya gelen binlerce kişi ‘casusluk’ soruşturmasına tepki gösterdi. (Fotoğraf: ANKA)

∗∗∗

İSTİFA KARARI ALDIK

TELE1 programcılarından Musa Özuğurlu ise yaşananları BirGün TV’ye anlattı. Özuğurlu, "Merdan Yanardağ’a yönelik olarak birçok soruşturmanın olduğunu, bunların devam ettiğini biliyoruz. Fakat, böyle bir suçlamanın yapılacağını hayal bile edemezdik" dedi.

Musa Özuğurlu

Kanalı terk etmedilerini kaydeden Özuğurlu, "TELE1 kanalı olarak bizim tavrımız belli. Bugüne kadar Merdan Yanardağ’ın da politik bir isim olarak tavrı, söylemleri ortada. Dolayısıyla bunlara izin vermeyeceklerini düşünüyoruz -ki zaten şu ana kadarki tavırları da bunu gösteriyor. Bundan sonra çalışmaya devam edebilirsiniz ancak bizim istediğimiz üslubu kullanarak çalışmaya devam edebilirsiniz teklifiyle gelecekler. Bugüne kadar kimine göre muhalif kimine göre alternatif olarak nitelendirilen yayın çizgimizin dışında, politik konulara girmeden; eğer girilecekse de mevcut rejimi, iktidarı övücü bir takım ifadelerle yayın yapmamızı isteyecekler. Ben herhangi bir arkadaşımızın böyle bir şeyi kabul edeceğini düşünmüyorum. Burası tuğla imalathanesi değil. Burada bir tavır var. Siyasal tavır koymadan konuşma makinesi gibi program sunmamızı bekliyorlar. Böyle bir şey olması mümkün değil. Bu teklifin anlamı yok. Ekran yüzleri ve yöneticiler olarak istifa kararı aldık" diye konuştuk.

MANTIKLI TEMELİ YOK

TELE1’e destek olan çok sayıda izleyici olduğunu kaydeden Özuğurlu, "Kimisinin maddi durumu çok iyi, kimisi iş dünyasından, kimisi de emekli maaşından para gönderiyordu. 5 lira, 10 lira, 100 lira neyse. Dolayısıyla TELE1’e çok sayıda izleyici destek oluyordu. Bunlar açık hesaplar, resmi olarak gönderilen paralar. Birçok insan TELE1’e bu şekilde destekte bulunuyordu. Hüseyin Gül’ün manevi annem dediği kişi de aynı şekilde TELE1’e destek olan birisi ve zaten ifadede de bu şekilde yer alıyor. Casusluk gibi bir takım suçlamalarla ilgili maddi akış olduğu yönünde Hüseyin Gül’ün hiçbir iddiası yok, o da zaten bunu söylüyor. Bunlar bağıştır, başka bir şey değil. Böyle bir suçlamanın yönetilebilmesi için maddi ve mantıksal hiçbir temel yok. Net bir şekilde bunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

∗∗∗

ÜÇÜNCÜ KEZ TUTUKLANIYOR

AKP iktidara geldiğinden beri Merdan Yanardağ iki kez tutuklandı, son tutuklama ile birlikte bu sayı 3’e çıktı. İlk 2013’te Ergenekon Davası kapsamında tutuklanan Yanardağ, altı ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. 2021’de BirGün gazetesinde yayımlanan “Düzenin Mafyalaşması” başlıklı yazısı nedeniyle “Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama (TCK 301)" suçlamasıyla yedi ay 15 gün ceza aldı. Kararı istinaf bozdu, yeniden yargılandı, geçen ay beraat etti. 2023’te Tele1 ekranlarında yaptığı bir programdaki açıklamaları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılmasının ardından gözaltına alındı. Yanardağ, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve 100 gün cezaevinde kaldı. Gazetecilik kariyerine 1985 yılında Günaydın gazetesinde muhabir olarak başlayan Yanardağ, Sabah, Hürriyet, Aydınlık ve Gündem gibi önemli gazetelerde görev yaptı. Görsel medyada ise HBB, Kanal 6, atv ve Kanaltürkgibi televizyon kanallarında çalıştı. 2017 yılında Tele1 televizyonunu kurarak Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi.

∗∗∗

MERT OLUN

"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, "siyasal casusluk" suçlamasıyla hakkında verilen tutuklama kararına ilişkin, "Bu kadarına da isyan ediyorum artık. Bu iftiralarınız benim üstümde durmasına durmaz, bunu siz de biliyorsunuz. Boşverin şu casusluk zırvasını filan. Mert olun, asıl derdinizi söyleyin. Sıkıştınız mı?" ifadelerini kullandı.

∗∗∗

MÜCADELE KANALI TELE1

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ hakkında ‘casusluk’ suçundan soruşturma başlatılmasının ardından kanala Yenişafak yazarı İbrahim Paşalı kayyum atandı.

İbrahim Paşalı

Kanalda, banttan programlar yayınlanmaya devam etti. Gece gündüz kanala emek veren emekçilerin bekleyişi dün de sürdürdü. Kayyumum kanal çalışanlarına ‘Bu hafta gelmeyin" dediği öğrenildi. Kanal emekçilerinin bugün açıklama yapması bekleniyor. TELE1 zor şartlarda kısıtlı imkanlarla yaptığı yayınlarıyla ön plana çıktı. RTÜK tarafından sürekli göz altında olan kanal çeşitli cezalarla karşı karşıya kaldı. Tele1 son olarak "4 Soru 4 Yanıt" programında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın "15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır" şeklindeki değerlendirmeleri nedeniyle 5 gün karartılmıştı.

∗∗∗

İNGİLTERE BAŞBAKANINA SORULACAK MI?

CHP’li Mustafa Adıgüzel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik “casusluk” soruşturması sürerken İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Türkiye’ye yaptığı ziyareti Meclis gündemine taşıdı. Adıgüzel, "İngiltere Başbakanı da hazır Türkiye’ye gelmişken, HG isimli şahsın İngiltere’ye bilgi akışı sağlayıp sağlamadığı, MI6 personeli olup olmadığı doğrudan kendisine sorulacak mı?" açıklamasında bulundu.