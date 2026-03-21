Akıllı saat askeri sırrı açığa çıkardı: Fransız uçak gemisinin konumu ifşa oldu

Fransız donanmasına ait Charles de Gaulle uçak gemisinin Akdeniz’deki konumu, bir askerin spor uygulaması kullanımı nedeniyle açığa çıktı. Fransız LeMondeBir deniz subayının gemi güvertesinde yaptığı koşuyu akıllı saat aracılığıyla kaydetmesi ve bu verilerin kamuya açık bir profil üzerinden paylaşılması, geminin bulunduğu noktanın dışarıdan tespit edilmesine yol açtı.

Yaklaşık 7 kilometrelik koşu rotasının kaydedilmesiyle birlikte, geminin hareketine ilişkin detaylı bir iz ortaya çıktı.

KONUM GERÇEK ZAMANA YAKIN ŞEKİLDE İZLENEBİLDİ

Footğraf: Anonimleştirilmiş paylaşım, 13 Mart 2026’da denizde kaydedilen koşuyu gösteriyor. STRAVA / “LE MONDE”

Paylaşılan veriler, uçak gemisinin Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ın kuzeybatısında ve Türkiye kıyılarına yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunduğunu gösterdi. Bu durum, askeri bir platformun konumunun sivil bir uygulama üzerinden neredeyse gerçek zamanlı olarak takip edilebilmesine olanak sağladı.

BÖLGEDEKİ GERİLİMLE BİRLİKTE RİSK ARTTI

Fransa’nın uçak gemisi, İsrail-ABD-İran hattında artan gerilim sonrası bölgeye gönderilmişti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mart ayı başında yaptığı açıklamada geminin konuşlandırıldığını duyurmuştu. Daha önce NATO tatbikatları kapsamında Baltık Denizi’nde bulunan gemi, ardından Cebelitarık üzerinden Akdeniz’e geçti.

Bu nedenle geminin konumunun açığa çıkması, yalnızca teknik bir zafiyet değil, aynı zamanda bölgedeki askeri hareketlilik açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

DİJİTAL GÜVENLİK AÇIĞI YENİDEN GÜNDEMDE

Olay, askeri personelin kullandığı akıllı cihazlar ve spor uygulamalarının yaratabileceği güvenlik risklerini bir kez daha gündeme getirdi. Daha önce de benzer şekilde, kamuya açık konum verilerinin askeri üsler ve operasyonlara dair hassas bilgileri açığa çıkarabildiği ortaya çıkmıştı.

Savaş ve gerilim ortamında gündelik teknolojilerin kullanımı, farkında olmadan kritik bilgilerin paylaşılmasına yol açabiliyor. Basit bir koşu kaydı dahi bir askeri gücün konumunun açığa çıkmasına neden olabilirken, bu tür paylaşımlar operasyonel güvenliği de zayıflatabiliyor.

TEKNOLOJİ SAVAŞIN YENİ CEPHESİ

Yaşananlar, modern savaşın yalnızca sahada değil, veri ve teknoloji üzerinden de yürütüldüğünü gösteriyor. Akıllı saatler, mobil uygulamalar ve konum paylaşımı gibi araçlar, kontrolsüz kullanıldığında askeri güvenlik açısından ciddi riskler doğurabiliyor.

Bu durum, dijital güvenlik önlemlerinin savaş koşullarında ne kadar hayati hale geldiğini bir kez daha ortaya koyuyor.