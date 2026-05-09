Akıllı telefonlara 12 taksit sınırı genişliyor mu: Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

Akıllı telefon alımlarında 12 taksit sınırının genişletileceğine yönelik iddialara Ticaret Bakanlığı kaynaklarından yalanlama geldi. CNBC-e’nin ulaştığı Bakanlık kaynakları, kamuoyunda konuşulan yönde herhangi bir hazırlık ya da çalışma bulunmadığını açıkladı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Ticaret Bakanlığı, akıllı telefonlarda uygulanan taksit sınırını yükseltmek için yeni bir düzenleme hazırladı.

Mevcut uygulamada 20 bin TL’nin altındaki telefonlar için geçerli olan 12 taksit imkanının, yeni düzenlemeyle 30 bin TL’nin üzerindeki cihazları da kapsayacak şekilde genişletilmesi planlandı. Gazete, düzenlemenin mayıs sonu veya haziran ayında yürürlüğe girmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Konuya ilişkin CNBC-e’nin ulaştığı Bakanlık kaynaklarI ise kamuoyunda konuşulan yönde herhangi bir hazırlık ya da çalışma bulunmadığını açıkladı. Kaynaklar, "Bizim tarafımızda ne böyle bir hazırlık ne de bir çalışma var" ifadelerini kullandı.