Akın akın sokağa

Haber Merkezi

Saray talimatıyla yargı darbesine karşı birçok kentte sokaklara dökülen yurttaşlar eylemlerine devam ediyor. Günlerdir süren direniş ateşi AKP’nin kalesi olarak bilinen iller ve deprem bölgesi başta olmak üzere Anadolu illerinde yakıldı. 7’den 70’e sokaklara çıkan yurttaşlar “Direne direne kazanacağız”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sloganlarıyla hukuksuz uygulamalar protesto etti.

Coşkulu kalabalık ellerinde, “Karanlık ne kadar derinse şafak o kadar yakındır” , “Hak, hukuk, adalet”, “Gücünüz yetmez çünkü biz milletiz” , “Kurtuluş yok tek başına hep beraber ya hiçbirimiz”, “19 Mart darbesine teslim olmayacağız” yazılı dövizler taşıdı. Bazı kentlerdeki eylemler şöyle:

HATAY: MOLOZLARIN ARASINDA SESLERİ YANKILANDI

Protesto eylemlerinde Hataylılar da sokağa çıkarak destek verdi. Defne ilçesi Necmi Asfuroğlu Lisesi önünde bir araya gelen Hataylılar, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Armutlu burada saray nerede" "Ekrem İmamoğlu yalnız değildir" sloganlarıyla Uğur Mumcu Meydanı’na yürüdü. Yıkılmış binaların, molozların arasında yürüyen Hataylılar, sık sık Hatay’da Gezi eylemelerinin merkez noktası olan Armutlu’yu atıf yapan sloganlar attı. Hala karanlık yolların olduğu Hatay’da eylemciler yolları telefon ışıklarıyla aydınlattı. Hatay’ın en merkezi noktalarından olan Uğur Mumcu Meydanı, eylemcilerin de yürüyüşü bitirme yeriydi. Eylem tam bitmeden, alanda bulunan sokak lambalarının kapatılması yuhalanarak protesto edildi.

RİZE

Parti temsilcileri, STK ve meslek örgütleri Rize merkezde protesto eylemleri yaptı. Pazar, Fındıklı, Güneysu’dan sonra dün Ardeşen ilçesindeki Atatürk Caddesi’nde toplanan yüzlerce yurttaş yürüdü.

KONYA

Konyalılar akşam saatlerinde bir araya gelerek Zafer Meydanı’nda eylemlerini sürdürdü. Bir araya gelen vatandaşlar, "Hak, hukuk, adalet" ve "Hükümet istifa" sloganları attı.

ELAZIĞ

CHP il binasında toplanan yüzlerce Elazığlı Gazi Caddesi’nden Öğretmenevi Meydanı’na doğru yürüdü. CHP İl Başkanı Onur Özkan, "Bu mücadele geleceğe sahip çıkma mücadelesidir" dedi.

BURSA

Kent Meydanı’nda binlerce kişi ses yükseltti. Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri eyleme destek vermek için meydana gitti. Açıklamada, hukuksuzluğa karşı toplandıklarını vurguladılar.

SAMSUN

Soğuk havaya aldırmayan Samsunlular DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nden Onur Anıtı’na ellerinde dövizlerle yürüyüş yaptı. Burada konuşan Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, bugün sandığa gitme çağrısı yaptı. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ da, "Karar Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grubunun yargıyı siyasileştirmesinin ve kendi çıkarları için araç haline getirmesinin en somut göstergesidir" dedi.

SİVAS

Sivas Emek Demokrasi Güçleri Cumhuriyet Meydanı’nda buluşarak iktidarın baskı, şiddet ve hukuksuz politikalarını protesto etti. Burada konuşan Sivas SOL Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Korkmaz, "Halkın yerine karar vermek, halkın iradesini yok saymak ve bunu güç kullanarak yapmak düpedüz bir darbedir. Ne yaparsanız yapın, sefalete mahkûm ettiğiniz halkı susturamazsınız" dedi.

TRABZON: İMAMOĞLU’NUN MEMLEKETİ SOKAKTA

Gözaltına alınan İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’da da binlerce yurttaş, dün Maraş Caddesi’nden yürüyüş başlattı. Yürüyüşün sonunda meydanda yapılan basın açıklamasında konuşan Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu adına Muhammet İkinci, "Herkes için iş, aş, insan onuruna uygun bir yaşam ve emekten yana insanca bir düzen için bir aradayız. Bu ülkede açlık, sefalet, sömürü var; yoksulluk, işsizlik, geleceksizlik, belirsizlik, eşitsizlik, adaletsizlik, umutsuzluk sorunu var. Artık halkımızın canına tak etmiştir. Yaşadığı derin bunalım halkın anayasal hakkına engel karşısında halkımızın insanca bir yaşam ve düzen ihtiyacının ve değişim arayışının bir sembolü haline geldiği için Sayın İmamoğlu’na yönelik bir hukuksuzca operasyon yürütülmektedir. Operasyonun asıl hedefi halktır, sindirilmek istenen 85 milyon emekçi halkımızdır" dedi.