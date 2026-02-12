Akın Gürlek AKP toplantısında konuştu: Erdoğan'a teşekkür etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi AKP'nin genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Akın Gürlek burada yaptığı konuşmada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Gürlek konuşmasında "Öncelikle dün itibariyle göreve başladım. Şahsıma güvenerek bana bu görevi tevdi eden sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah AK Parti iktidarının 23. döneminde adaletin yüzyılı, Türkiye yüzyılı olacak. Bu konuda elimizden geldiğince çalışmaya katkı sağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrardan şükranlarımı sunuyorum" dedi.

GÜRLEK'İN ARDINDAN ÇİFTÇİ KONUŞTU

Akın Gürlek'in konuşmasının hemen ardından kürsüye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi davet edildi. Çiftçi konuşmasında şunları söyledi:

"Ben de sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle dün itibariyle İçişleri bakanlığındaki görevime başladım. Bundan dolayı sayın cumhurbaşkanımıza, şükranlarımı sunuyorum beni layık gördüğünden dolayı. Tevazu, gayret ve samimiyetle bu makamı şerefli bir şekilde bırakmak istyiyorum. Çünkü makamların gelip geçici olduğunu biliyorum. Bir şeyin başı varsa mutlaka sonu da var. Onun için allah hayırla başlatmayı ve bitirmeyi nasip etsin duasıyla sizleri selamlıyorum" dedi.

İki bakanın konuşmalarının ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi.