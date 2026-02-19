Akın Gürlek 'Alo adalet' hattının detaylarını anlattı: Pilot ili açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kurmayı düşündüğü 'Alo adalet' hattının detaylarını anlattı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Akın Gürlek, 'Alo adalet' hattının kurulma amacının yurttaşların 'yargı kurumlarına erişimi kolaylaştırmak ve yaşadığı sorunlara hızlı çözüm bulabilmesi amacıyla' kurulabileceğini söyledi.

PİLOT İL İSTANBUL OLACAK

İstanbul'un 'pilot il' olacağını belirten Gürlek, şunları söyledi:

“Alo Adalet hattını kuracağız. Pilot bölge İstanbul olacak. Vatandaş ya adliyeye ya da alo adalet hattını arayacak. Yapay zeka destekli bir çalışma yürüteceğiz. Nerede ne eksiklik var ise bununla ilgili yapay zekadan da destek alarak bu hattın verimli çalışmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımız Alo Adalet hattına ulaşacak. Bu telefonla da olabilir, maille de olabilir, aynı şekilde CİMER üzerinden de olabilir.”

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK TANIMI DEĞİŞECEK

12. yargı paketinde suça sürüklenen çocuk kavramının da ele alınacağını açıklayan Akın Gürlek, bu konuyla ilgili ise şunları ifade etti: