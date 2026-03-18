Akın Gürlek anketi: Bakanlığa atanmasına toplum ne diyor?

Gündemar Araştırma şirketi, yargı sistemine güven ve Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığına atanmasıyla ilgili çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Ankete katılanların sadece yüzde 29'u Gürlek'in bakanlığını "olumlu" olarak nitelendirdi.

YARGI SİSTEMİ SORULDU

23-26 Şubat tarihleri arasında yapılan araştırmada "Türkiye’de yargı ve adalet sisteminin gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 23’ü "İyiye gidiyor", yüzde 74'ü, "Kötüye gidiyor" yanıtını verdi.

Bu sonucun partilere ve seçmenlere dağılımında ise AKP seçmeninin yüzde 62’si, MHP seçmeninin ise yüzde 44’ü "İyiye gidiyor" derken, CHP, İYİ Parti ve DEM Parti seçmelerinin yalnızca yüzde 4’lük bir kesimi "iyiye gidiyor" şeklinde görüş belirtti.

"Kötüye gidiyor" diyenler; AKP seçmeninde yüzde 36; MHP seçmeninde yüzde 54; CHP seçmeninde yüzde 95; İYİ Parti seçmeninde yüzde 93; DEM Parti seçmeninde yüzde 90 olarak ölçüldü.

İMAMOĞLU HAKKINDAKİ YOLSUZLUK İDDİALARI

Katılımcılara, "Sizce Ekrem İmamoğlu hakkında gündeme gelen yolsuzluk iddiaları gerçek mi yoksa asılsız mı?" şeklinde yöneltilen soruya "İddiaların gerçek olduğunu düşünüyorum" yanıtı verenler yüzde 36, "İddiaların asılsız olduğunu düşünüyorum" diyenler yüzde 52, "Fikrim yok" diyenler yüzde 12 oranında oldu.

GÜRLEK'E BAKIŞ OLUMSUZ

"Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olmasını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yüzde 29 "Olumlu buluyorum", yüzde 37 "Olumsuz buluyorum", yüzde 34 "Fikrim yok" yanıtı verdi.

"Akın Gürlek’in atanmasını olumlu buluyorum” diyenler; AKP seçmeninde yüzde 58; MHP seçmeninde yüzde 66; CHP seçmeninde yüzde 10; İYİ Parti seçmeninde yüzde 8; DEM Parti seçmeninde yüzde 18 oranında.

"Olumsuz buluyorum" cevabını verenler AKP seçmeninde yüzde 10; MHP seçmeninde yüzde 13; CHP seçmeninde yüzde 65; İYİ Parti seçmeninde yüzde 65; DEM Parti seçmeninde yüzde 56 seviyesinde.

"TOPLUM YAŞANANLARI SİYASİ GÖRÜYOR"

Araştırmayı değerlendiren Gündemar'ın kurucusu Prof. Dr. Tamer Bolat, "Araştırma sonuçları asıl kırılmanın adalet, süreç ve niyet algısı üzerinden oluştuğunu gösteriyor. Toplumsal refleksler iddiaların içeriğinden daha çok yargı süreçlerinin meşruiyeti üzerinde şekilleniyor ve kamuoyunun çoğunluğu, soruşturmaların içeriğinden bağımsız biçimde, yaşananları siyasal bir yargı süreci olarak okuyor" dedi.