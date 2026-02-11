Akın Gürlek atanmıştı: Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreninin saati belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek'in göreve ne zaman başlayacağı belli oldu.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada devir teslim töreninin bugün saat 14.00'te yapılacağı belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarıyla, "affını isteyen" Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atanmıştı.

Tunç, kararın ardından “23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve Hukuk Devleti ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık.



Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek’e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum" demişti.