"Akın Gürlek avukatlara 'özel' mesaj attı, sosyal medya hesabının linkini paylaştı"

Avukat Gönenç Gürkaynak, yeni atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatlara 'özel' SMS gönderdiğini iddia etti. Mesajı alanlardan biri olduğunu açıklayan Gürkaynak, Gürlek'in X linki de paylaştığını belirtti. Gürkaynak, "Kendisinin savcılığı döneminde avukatlar ve genel olarak savunma makamı muhatap olarak pek itibar görmedi. Şimdi potansiyel sosyal medya takipçisi olarak muhatap alınıp itibar gördüğümüzü anlıyorum" dedi. Gürkaynak ayrıca, kişisel verilerin bu şekilde kullanılmasını da eleştirdi.

Gürkaynak, X hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, bugun bana cep telefonumdan bir SMS göndererek bir mesaj iletmiş ve bu vesileyle kendisinin X hesabına da link vermiş. Başka pek çok avukat meslektaşıma da özel cep numaralarından tıpkı mesajın ulaştırıldığını anlıyorum.

Kendisinin savcılığı döneminde avukatlar ve genel olarak savunma makamı muhatap olarak pek itibar görmedi. Şimdi potansiyel sosyal medya takipçisi olarak muhatap alınıp itibar gördüğümüzü anlıyorum.

Şahsi verilerimizin genel temennilerle ilgili olarak alınıp işlenmesi ve kullanılması da, bizlere cep telefonlarımız üzerinden toplu halde ulaşılması için kamu kaynağı kullanılması da sorunludur.

Kendisinin Adalet Bakanlığı'nın tüm ülkemize ve avukat meslektaşlarım da dahil olmak üzere tüm yargı mensuplarına hayırlı olmasını dilerim.

Hayırlı olabilmesi için, avukatlar doğru bildiklerini bildikleri gibi seslendirmeye, çekişmeli yargı usulündeki rollerini hakkıyla yerine getirmeye devam edeceklerdir. Eğriye eğri demek de bunun doğal bir parçasıdır. Bu nimetin kıymetinin bilineceği günlerin özlemiyle."