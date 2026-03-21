Akın Gürlek, bakanlıktaki ilk ayını değerlendirdi

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in bakanlığa atanmasının üstünden 1 ayı aşkın zaman geçti. Gürlek, bakanlığında geçen bu süreyi değerlendirdi.

Gürlek 11 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’yla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Adalet Bakanlığı’na atanmıştı.

Bakan olduktan sonra tartışmalara neden olan Gürlek bakanlıkta geçirdiği süreye ilişkin konuştu.

"SAHADAN GELMİŞ BİRİYİM"

Türkiye gazetesine konuşan Gürlek şunları söyledi:

“Zaman çok çabuk akıyor. Bu süre içinde en çok önem verdiğim konulardan biri, yargı camiamızla güçlü bir iletişim kurmak oldu. Meslek hayatımın önemli bir kısmını sahada geçirmiş biriyim. Bu nedenle yargı mensuplarımızın karşılaştığı zorlukları, beklentilerini yakından biliyorum. Göreve geldiğim ilk günden itibaren onların görüşlerini dinlemeye, çözüm üretmeye özel önem veriyorum. Amacımız; hâkimlerimizin, savcılarımızın, avukatlarımızın ve tüm yargı camiası mensuplarının görevlerini daha huzurlu ve verimli bir ortamda yapabilmelerini sağlamak. Çünkü güçlü bir yargı, güçlü bir hukuk devletinin temelidir.”