Akın Gürlek basın toplantısı yapacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in bugün basın toplantısı yapacağı belirtildi. Bu toplantıda kameraların olmayacağı, Gürlek'in adliye muhabirleriyle bir araya geleceği öğrenildi.

Başsavcılık'tan gazetecilere yapılan bilgilendirmede, "Bugün saat 14.30'da Sayın başsavcımız 1. kat toplantı odasında sizlerle toplantı yapacaktır" denildi.

Gürlek'in bugün gerçekleştireceği basın açıklamasında, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına neden olan İBB soruşturmasını paylaşması bekleniyor.

Yargı muhabiri Ceylan Sever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek 14:30’da basın açıklaması yapacak. İBB iddianamesini duyuracağı kesin gibi" ifadelerini kullandı.

İDDİANAMENİN DETAYLARI

Ekrem İmamoğlu ile aralarında İBB bürokratlarının da olduğu çok sayıda yakın çalışma arkadaşı, 19 Mart'ta evlerine düzenlenen polis operasyonlarıyla gözaltına alınmış ve ardından 23 Mart'ta tutuklanmıştı.

230 gündür İBB iddianamesinin hazırlanması bekleniyordu. İddianamenin gecikmesi nedeniyle muhalafetin yanı sıra MHP kanadından da yargıya eleştiriler yapıldı.

Bugün iktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, sızdırılan İBB iddianamesinden detaylar paylaştı. Buna göre iddianamenin 4 bin sayfa civarında olacağı belirtildi. İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ise "1 numaralı sanık" sıfatıyla yargılanacağı aktarıldı.