Akın Gürlek, CHP'ye suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, CHP tarafından gündeme getirilen mal varlığına ilişkin iddialar sonrası hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor. Yeni Şafak’ın haberine göre, Gürlek hakkında öne sürülen bazı iddiaların yanlış bilgi ve sahte belgeler üzerinden yayıldığı ileri sürüldü.

Yeni Şafak’ın aktardığı bilgilere göre, CHP’nin Gürlek’in bir taşınmazı 40 milyon TL’ye sattığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı savunuldu. Haberde, söz konusu konutun daha düşük bir bedelle alınıp satıldığı, güncel piyasa değerinin de iddia edilen rakamların altında olduğu öne sürüldü.

Aynı haberde, kamuoyuna yansıyan ve Gürlek’e ait olduğu ileri sürülen bazı belgelerin ise resmi kayıtlarla örtüşmediği iddia edildi. Bu belgelerden birinin, belgede yer alan kimlik bilgilerindeki hatalar nedeniyle sahte olduğunun tespit edildiği ileri sürüldü.

Haberde "tüm bu gelişmelerin ardından, Gürlek’in hakkında ortaya atılan iddialar ve sahte belge iddialarıyla ilgili olarak söz konusu kişi ve kurumlar hakkında şikâyetçi olduğu ve resmi suç duyurusunda" bulunacağının öğrenildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

CHP, Akın Gürlek’in sahip olduğu mal varlığının beyan edilen gelirleriyle açıklanamayacak ölçüde arttığını öne sürerek “haksız mal edinme” şüphesiyle yargıya başvurdu.

17 Aralık 2025’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, Gürlek’in mal varlığı artışının kaynağının araştırılması istendi ve dört ayrı suçlama yöneltildi. Dilekçede, söz konusu gelirlerin suçtan elde edilmiş olabileceğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu iddia edildi.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, görevsizlik kararı vererek CHP'nin dilekçesini HSK'ye gönderdiği öğrenildi.