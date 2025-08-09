'Akın Gürlek' davasında İmamoğlu’nun beraatını istemişti: O hakimin görev yeri değiştirildi

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’, ‘tehdit’ ve “‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açıldı. 16 Temmuz’da Silivri’de görülen davada ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’, ‘tehdit’ suçlarından oy çokluğu ile 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırldı. Mahkeme, ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçundan ise İmamoğlu’nun beraatine karar verdi.

Üye Hakim Mehmet Can Kozan Ekrem İmamoğlu’nun tüm suçlardan beraat etmesi gerektiğini belirterek karara muhalefet şerhi koydu.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Mehmet Can Kozan’ın görev yeri değişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, adli yargı 1 ve 2. bölge hakimlerinin yetkilerinin belirlendiği 8 Ağustos tarihli kararname ile Hakim Kozan, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nden İstanbul 45. İş Mahkemesi’nde görevlendirildi.