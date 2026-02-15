Akın Gürlek de işaret etmişti: İktidarın sosyal medya düzenlemesinde ayrıntılar netleşiyor

İktidarın sosyal medya kullanımına yönelik yeni bir yasal düzenleme hazırlığında olduğu öğrenildi.

Kamuoyunda “Aile Paketi” olarak anılan kanun teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması bekleniyor.

Daha önce sosyal medya platformlarına yaş sınırlaması getirme ve ebeveyn denetimini sağlama yükümlülüğü öngören düzenlemelere ek olarak, pakette sosyal ağ sağlayıcılarına kullanıcılar için kimlik doğrulama sistemleri getirilmesi de planlanıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de, A Haber’de katıldığı canlı yayında düzenlemelere işaret etmiş, sosyal medyada “linç kültürü” ve “itibar suikastı” olduğunu öne sürerek, kimliği belirsiz hesapların önüne geçilmesi gerektiğini savunmuştu. Gürlek, “Sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa kesinlikle kimliği belli olacak. Herkes itibar suikastına uğruyor. Yargılamayı etkilemeye çalışıyorlar. Şahıs açıklama yapınca kimliği belli olduğu için cezalandırılacak” ifadelerini kullanmıştı.

YAŞ SINIRI VE "HIZLI KALDIRMA" MEKANİZMASI

Düzenlemenin içeriğine ilişkin ayrıntılar ise basına yansımaya başladı. İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 15 yaşından küçüklere sosyal medya hesabı açılması tamamen yasaklanacak.

18 yaş altı kullanıcıların ise sanal bahis ve sosyal medya erişimlerine biyometrik kısıtlamalar getirilmesi planlanıyor.

Ayrıca “yasa dışı içeriklerin” mahkeme kararı beklenmeksizin hızlı biçimde kaldırılmasına olanak tanıyan bir mekanizmanın da pakette yer alabileceği belirtiliyor.

TELEFON NUMARASI, E-DEVLET ENTEGRASYONU VE BANT DARALTMA ÖNERİSİ

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk’ün de tüm sosyal medya hesaplarının cep telefonu numarasıyla eşleştirilmesini öngören bir teklif sunduğu bildirildi.

Buna göre, telefon numarasıyla doğrulanmamış hesaplara izin verilmeyecek; kurala uymayan platformların internet trafiği kademeli olarak daraltılabilecek.

Öte taraftan kimlik doğrulamanın e-Devlet üzerinden entegre edildiği bir sistemin gündem de olduğu da haberlere yansıdı.

Mevcut anonim hesaplar açısından nasıl bir geçiş süreci işletileceği ise henüz netleşmedi. Teklifin Meclis’e sunulmasının ardından düzenlemenin kapsamı ve olası etkileri daha ayrıntılı biçimde tartışılacak.