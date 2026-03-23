Akın Gürlek duyurdu: 2 bine yakın kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şubat ayına ilişkin adli operasyon verilerini paylaştı. Türkiye genelinde Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, özellikle uyuşturucu ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamaya göre 81 ilde düzenlenen yüzlerce operasyonda binlerce kişi hakkında işlem yapılırken, en fazla işlemin İstanbul’da gerçekleştiği ifade edildi.

Gürlek'in açıklamalarının tamamı şöyle:

"2026 yılı Şubat ayı içerisinde 81 ilimizde 171 Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatlarıyla uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik adli kolluk birimlerince 787 operasyon gerçekleştirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 6.121 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 1.877 şüpheli tutuklanmış, 624 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. En fazla işlem yapılan ilimiz İstanbul olmuştur. Bu operasyonlarda görev alan tüm yargı teşkilatı mensuplarımıza ve adli kolluk birimlerine yürekten teşekkür ediyorum.

Aile ve toplum yapımızı, milletimizin huzurunu ve ülkemizin ekonomik düzenini hedef alan suçlarla mücadelemizi, ilgili tüm kurumlarımızla eş güdüm içerisinde ve kararlılıkla sürdüreceğiz."