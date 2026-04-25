Akın Gürlek duyurdu: 75 ilde 638 faili meçhul dosya incelemeye alındı

dalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik kurumsal kapasiteyi en üst seviyeye çıkardıklarını belirterek, ülke genelinde gerçekleştirdikleri taramalar sonucu, 75 ildeki 638 dosya ve 693 maktule ilişkin kapsamlı inceleme süreci başlattıklarını bildirdi.

Gürlek, sosyal medya hesabından faili meçhul dosyalara yönelik çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Gürlek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ile kadın ve çocuk cinayetleri başta olmak üzere toplum vicdanını yaralayan tüm dosyaları yeniden mercek altına aldıklarını bildirdi.

AKIN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız ile kadın ve çocuk cinayetleri başta olmak üzere toplum vicdanını yaralayan tüm dosyaları yeniden mercek altına alıyoruz.

Bu çerçevede faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkardık. Ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz taramalar neticesinde, 75 ildeki 638 dosya ve 693 maktule ilişkin kapsamlı inceleme sürecini başlattık. Delile dayalı, titiz analiz ve güçlü koordinasyon ile cezasızlığa geçit vermeyeceğiz.

"ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE..."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; Türkiye Yüzyılı’nı adaletin yüzyılı kılmak, her bir dosyada hakikati ortaya çıkarmak ve milletimizin vicdanını rahatlatmak için kararlılıkla çalışıyoruz.

Adaletin tecellisi için suçun ve suçlunun izini sürmeye devam edeceğiz."

Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız ile kadın ve çocuk cinayetleri başta olmak üzere toplum vicdanını yaralayan tüm dosyaları yeniden mercek altına alıyoruz.



Bu çerçevede faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına… — Akın Gürlek (@abakingurlek) April 25, 2026

İLLERİN FAİLİ MEÇHUL SUÇLARI SIRALANDI

Öte yandan Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, çalışma kapsamında faili meçhul cinayetler ve maktul vakaları ülke genelinde tek tek derlendi. En fazla faili meçhul dosyanın İzmir'de görüldüğü belirlendi.

İzmir'de 49 dosya ve 51 maktul, Sakarya'da 34 dosya ve 35 maktul, Trabzon'da 30 dosya ve 31 maktul bulunduğu kaydedildi. Giresun 29 dosya ve 32 maktul, Tokat 29 dosya ve 32 maktul, Tekirdağ 29 dosya ve 31 maktul, Malatya 24 dosya ve 24 maktul, Kahramanmaraş 19 dosya ve 21 maktul, Çanakkale 17 dosya ve 28 maktul ile yüksek sayılara sahip öncelikli iller arasında yer aldı.

Ankara ve İstanbul gibi metropollerde ise önem arz eden 10'ar dosya ve 10'ar maktul yönünden incelemeler yürütüleceği bildirildi. Böylece ülke genelinde ilk etapta 75 ilde toplam 638 dosya ve 693 maktul için inceleme başlatıldı.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca, Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde derdest bulunan dosyaların sistematik şekilde analiz edilmesini sağlayacak yöntemler geliştirildiği de belirtildi.

Suçluların cezasız kalmaması adına teknik, kriminal ve analitik yöntemler konusunda rehberlik yapılarak, ilgili kurumlar arasında güçlü bir bilgi akışı tesis edileceği, yıllardır çözülemeyen dosyalar için kritik rol üstlenecek Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının, delil yetersizliği veya karartılması nedeniyle sonuçlandırılamayan dosyaları yeniden mercek altına alacağı kaydedildi.

Cumhuriyet başsavcılıklarında bulunan faili meçhul dosyaların sistematik şekilde incelenmesiyle cezasızlık algısının önüne geçilmesinin ve kamu vicdanının rahatlatılmasının hedeflendiği bildirildi.

RABİA NAZ DOSYASI RAFTAN İNİYOR

Gürlek, özellikle toplum vicdanında derin iz bırakan dosyalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir. Güncel olarak başta Gülistan Doku, Rojin Kabaiş, Rabia Naz vakası olmak üzere çözümlenmeyi bekleyen ya da kamuoyunun yakından takip ettiği tüm hadiseler üzerine kararlılıkla gidilecektir."

Bakanlık bünyesinde kurulan yeni daire başkanlıklarıyla farklı suç alanlarında daha uzmanlaşmış bir yapı oluşturulması hedeflendiği dile getirilmişti.

Bu çerçevede adli emanet, doğal afet ve kazalar, faili meçhul suçlar, kamu düzeni ve dijital ortam güvenliği, örgütlü suçlar, narkotik ve ekonomik suçlar, terör suçları ile terörizmin finansmanı ve aklama suçları için ayrı daireler kuruldu.

Gürlek, yeni yapının geniş bir alanda uzmanlaşmayı artıracağını belirterek “Terörden örgütlü suçlara, dijital suçlardan dezenformasyonla mücadeleye, afet süreçlerinden faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına kadar geniş bir alanda ihtisaslaşmayı güçlendiriyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.