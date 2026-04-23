Akın Gürlek duyurdu: Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kuruldu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde 7 yeni daire başkanlığının kurulduğunu açıkladı. Kurulan daire başkanlıklarının arasında "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı" da bulunuyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından Adalet Bakanlığı'ndaki yeni yapılanmalara dair açıklama yaptı. Gürlek yaptığı açıklamada ceza adalet sisteminin güçlendirilmesine yönelik adımlar atıldığını ifade etti.
"FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR İÇİN KAPASİTE ARTIRILIYOR”
Gürlek, özellikle kamuoyunda yakından takip edilen dosyalara dikkati çekerek, “Gülistan Doku soruşturması gibi toplum vicdanında derin iz bırakan faili meçhul olayların aydınlatılması için bu alanda kurumsal kapasitemizi ayrıca güçlendiriyoruz” ifadesini kullandı.
Ceza adalet sisteminde ihtisaslaşmanın artırıldığını vurgulayan Gürlek, terör, örgütlü suçlar, dijital suçlar ve dezenformasyonla mücadele gibi geniş bir alanda çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan yeni daire başkanlıklarını şöyle sıraladı:
- Adli Emanet Daire Başkanlığı
- Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı
- Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı
- Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı
- Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı
- Terör Suçları Daire Başkanlığı
- Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı
“DAHA HIZLI VE GÜVEN VEREN SİSTEM HEDEFİ”
Gürlek, yapılan düzenlemelerle adalet sisteminin hızlandırılması ve etkinliğinin artırılmasının amaçlandığını belirterek, “Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.