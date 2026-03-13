Akın Gürlek duyurdu: HSK, Yargıtay için 8 yeni üye seçti
Yargıtay’da görev süreleri dolan veya yaş haddinden emekliye ayrılan 16 üyenin ardından Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, 8 yeni üye seçimi gerçekleştirdi.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay’da görev sürelerini tamamlayan veya yaş haddinden emekliye ayrılan 16 üyenin ardından yeni atamalar için toplandı. Toplantı, Adalet Bakanı Akın Gürlek başkanlığında gerçekleştirildi.
Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada toplantı sonucunda Yargıtay üyeliği için 8 ismin seçildiğini bildirdi.
Buna göre Yargıtay üyeliğine seçilen isimler şöyle:
Hüseyin Kürşad Serbes – Yargıtay Savcısı
Tolgahan Öztoprak – Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başsavcısı
İbrahim Acarlı – Yargıtay Tetkik Hakimi
Niyazi Acar – Adalet Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı
Ahmet Kaya – İstanbul Anadolu Komisyon Başkanı
Bekir Altun – Adalet Akademisi Başkanı
Çimen Atacan Tuna – Büyükçekmece Hakimi
Musa Kanıcı – Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri
